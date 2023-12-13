Reuters: Израиль несет самые тяжелые боевые потери с октября

Израиль объявил о своих самых тяжелых боевых потерях более чем за месяц. В засаду в одном из домов попали 9 военнослужащих бригады "Голани" 669-го подразделения ВВС, еще один боевой инженер погиб в отдельном столкновении.
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