Сегодня — последний розыгрыш призов среди победителей викторины «Архангельская область, выбираю тебя»

Номера выигрышных купонов будут объявлены 17 марта в 22:00 в прямом эфире телеканала «Регион 29»Сегодня, 17 марта — последний день, когда вы можете выиграть квартиру в викторине «Архангельская область, выбираю тебя!».
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