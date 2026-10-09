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Царьград

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Приставы Поморья продадут 7 объектов недвижимости должников

Приставы Поморья продадут 7 объектов недвижимости должников

На электронный аукцион 16 октября 2026 года выставят семь объектов арестованной недвижимости должников, включая недострой в Каргополе, земельный участок в Котласском районе и два гаражных бокса в Северодвинске и Котласском районе.

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