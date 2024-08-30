Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе за счет парка.
Всё в чём обвиняли генерала Попова оказалось правдой
Комментарии
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Владимир
"Всё в чём обвиняли генерала Попова оказалось правдой" Даже не знал, что следственный комитет пишет статьи на миртесен. А остальные могут разглашать материалы следствия безнаказанно. O tempora, o mores!
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3 час.
HotRS
Об этом еще позавчера по ящику сказали.
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2 час.
HotRS
Почему на фото не тот Попов? На фото Павел Попов, а на видео Иван Попов. Скорее всего видео с И. Поповым прилепил Искусственный Интеллект. Или МТ, чтобы развести на просмотры.
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2 час.
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