Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Всё в чём обвиняли генерала Попова оказалось правдой

Всё в чём обвиняли генерала Попова оказалось правдой

Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе за счет парка.

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Комментарии
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Владимир
&quot;Всё в чём обвиняли генерала Попова оказалось правдой&quot; Даже не знал, что следственный комитет пишет статьи на миртесен. А остальные могут разглашать материалы следствия безнаказанно. O tempora, o mores!
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3 час.
HotRS
Об этом еще позавчера по ящику сказали.
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2 час.
HotRS
Почему на фото не тот Попов? На фото Павел Попов, а на видео Иван Попов. Скорее всего видео с И. Поповым прилепил Искусственный Интеллект. Или МТ, чтобы развести на просмотры.
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2 час.

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