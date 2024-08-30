"Всё в чём обвиняли генерала Попова оказалось правдой" Даже не знал, что следственный комитет пишет статьи на миртесен. А остальные могут разглашать материалы следствия безнаказанно. O tempora, o mores!

Об этом еще позавчера по ящику сказали.

HotRS

Почему на фото не тот Попов? На фото Павел Попов, а на видео Иван Попов. Скорее всего видео с И. Поповым прилепил Искусственный Интеллект. Или МТ, чтобы развести на просмотры.