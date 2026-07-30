Иорданские военные перехватили пять иранских ракет

Средства ПВО Иордании успешно перехватили пять ракет, выпущенных с территории Ирана. Обошлось без жертв и пострадавших благодаря четким и профессиональным действиям военных, говорится в заявлении вооруженных сил королевства, опубликованном агентством Petra.