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Царьград

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Иорданские военные перехватили пять иранских ракет

Иорданские военные перехватили пять иранских ракет

Средства ПВО Иордании успешно перехватили пять ракет, выпущенных с территории Ирана. Обошлось без жертв и пострадавших благодаря четким и профессиональным действиям военных, говорится в заявлении вооруженных сил королевства, опубликованном агентством Petra.

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