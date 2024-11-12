Обсуждение проекта крымского бюджета на 2025-2027 годы пройдет онлайн

Общественное обсуждение проекта крымского бюджета на 2025-2027 годы состоится в онлайн формате. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико 13 ноября в комментарии телеканалу «Крым 24».
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