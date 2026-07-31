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«Тогда и мужчинам нужна пластика»: депутат Ким указала путь к семейному счастью

«Тогда и мужчинам нужна пластика»: депутат Ким указала путь к семейному счастью

В беседе с «МК» действующий депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким высказалась на тему резонансного обсуждения в соцмедиа .

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