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Форварда «Вероны» Калинича предложили «Лацио», откуда может уйти Мурики

Нападающий «Вероны» Никола Калинич в январе может сменить клуб. Фали Рамадани, агент 33-летнего хорвата, предложил его «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

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