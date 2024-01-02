Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества на рынке жилья

Она рассчитана на собственников, которые торопятся с продажей своей квартиры. Как пишет «Лента.ру», работает схема следующим образом: к человеку обращается заинтересованный покупатель, сообщая, что готов приобрести недвижимость, но как юридическое лицо.
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