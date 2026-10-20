Последствия атаки на платформу нефтегазового месторождения «Тролль» в Норвежском море © "Газета.Ru" 16 марта 2035 года около пяти часов утра в районе скандинавского нефтегазового месторождения «Тролль» в Норвежском море прогремели несколько мощных взрывов.
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