Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Кремле объяснили аварии на теплосетях в регионах ветхостью и сильными морозами

В Кремле объяснили аварии на теплосетях в регионах ветхостью и сильными морозами

Ситуация с нарушениями теплоснабжения в регионах с самого начала решалась оперативно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему потребовалось вмешательство главы государства.

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Комментарии
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Горыныч
Пока энергетические объекты будут в частных руках, так оно и будет - завышенные тарифы при низких зарплатах рядового состава, приводящие к работе &quot;на отвяжись&quot;, отсюда бесчисленные аварии.
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