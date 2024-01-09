В Кремле объяснили аварии на теплосетях в регионах ветхостью и сильными морозами

Ситуация с нарушениями теплоснабжения в регионах с самого начала решалась оперативно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему потребовалось вмешательство главы государства.
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