Microsoft открыла доступ к скандальной ИИ-функции Recall — пользователям разрешили ограничить её «подглядывания»После череды задержек компания Microsoft начала распространять ИИ-функцию Recall для компьютеров экосистемы Copilot Plus PC.
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