Инвесторы АТР игнорировали результаты торгов на биржах США во вторник

Азиатско-Тихоокеанские рынки во вторник демонстрировали разнонаправленные результаты, отличаясь от Уолл-стрит, где основные индексы достигли новых максимумов после объявления Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов.
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