Минобороны сообщило о применении новейших тяжёлых огнемётных систем ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка") применяется российскими войсками в ходе спецоперации, впервые о задействовании данного комплекса в боевых действиях стало известно в конце мая прошлого года, но официальных сообщений военное ведомство не публиковало.
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