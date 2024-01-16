Почти 6 миллионов рублей похитили мошенники у жителя Арзамаса

На 5 миллионов 947 тысяч обманули мошенники 30-летнего жителя Арзамаса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, началось с того, что мужчина увидел в интернете информацию о возможности заработка на фондовой бирже и откликнулся на объявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии