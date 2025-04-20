Шашлык с привкусом инфляции: что происходит с ценами на мясо в преддверии майских праздников Елена ГалицкаяС приходом тепла и приближением долгожданных майских праздников россияне начинают доставать из кладовок мангалы, покупать маринады и выбирать лучшие куски мяса для традиционного шашлыка.
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