Шашлык с привкусом инфляции: что происходит с ценами на мясо в преддверии майских праздников Елена ГалицкаяС приходом тепла и приближением долгожданных майских праздников россияне начинают доставать из кладовок мангалы, покупать маринады и выбирать лучшие куски мяса для традиционного шашлыка.