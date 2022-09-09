В рамках декады дорожной безопасности на севере Томской области стражи правопорядка и общественники ведут активную разъяснительную работу

На территории Чаинского района сотрудники полиции совместно с представителями общественности ведут активную профилактическую работу со всеми категориями участников дорожного движения С началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних посетили школы района, напомнили ученикам о необходимости строгого соблюдения Правил дородного движения, о подстерегающих их опасностях на дороге, в транспорте, а также при управлении велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.