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В рамках декады дорожной безопасности на севере Томской области стражи правопорядка и общественники ведут активную разъяснительную работу

На территории Чаинского района сотрудники полиции совместно с представителями общественности ведут активную профилактическую работу со всеми категориями участников дорожного движения  С началом учебного года сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних посетили школы района, напомнили ученикам о необходимости строгого соблюдения Правил дородного движения, о подстерегающих их опасностях на дороге, в транспорте, а также при управлении велосипедами и средствами индивидуальной мобильности.

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