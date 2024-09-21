Еврокомиссия сообщила о кризисе туризма в Прибалтике из-за конфликта на Украине

Страны Балтии испытывают кризис туризма в связи с конфликтом на Украине. Как сообщили в Еврокомиссии по туризму, в прибалтийские республики опасаются ехать, поскольку они уже не считаются безопасными местами для туристов.
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