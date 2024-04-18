Комнатное растение Стапелия (лат. Stapelia)

Род включает более 200 видов растений с ветвящимися четырехгранными бугорчатыми стебельками. Эффектные цветки, украшенные "короной" из выростов венчика, могут издавать неприятный запах, привлекающий мух-опылителей.
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