Ангарчан приглашают на бесплатные виртуальные концерты 15 и 18 сентября

Центральная городская библиотека Ангарска, представила афишу виртуального концертного зала. Уже сегодня, 15 сентября, в 18:00 в Виртуальном концертном зале состоится прямая трансляция из Концертного зала Московской академической филармонии имени П.
Центральная городская библиотека Ангарска, представила афишу виртуального концертного зала. Уже сегодня, 15 сентября, в 18:00 в Виртуальном концертном зале состоится прямая трансляция из Концертного зала Московской академической филармонии имени П.
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