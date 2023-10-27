Удмуртия заводит: успех нефтегазового машиностроения Воткинска журналистИсточник: ООО «Завод НГО «Техновек»Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» каждый новый год работы встречает непрерывным ростом производства и новыми планами.
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