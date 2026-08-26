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Царьград

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Россотрудничество направит делегацию Армении на ВЭФ во Владивосток

Россотрудничество направит делегацию Армении на ВЭФ во Владивосток

Делегация Армении примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Преподаватель, предприниматель и общественный деятель представят страну на одном из ведущих международных мероприятий в области инвестиций и сотрудничества.

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