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Чиновница администрации Троицкого района больше года завышала себе зарплату

Чиновница администрации Троицкого района больше года завышала себе зарплату

В Челябинской области полицейские задержали сотрудницу районной администрации за мошенничество. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Троицкий» раскрыли мошенничество в районной администрации.

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