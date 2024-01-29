Чиновница администрации Троицкого района больше года завышала себе зарплату

В Челябинской области полицейские задержали сотрудницу районной администрации за мошенничество. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Троицкий» раскрыли мошенничество в районной администрации.