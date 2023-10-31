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Пронедра

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Прогноз магнитных бурь: что ждать в ноябре 2023 года

Прогноз магнитных бурь: что ждать в ноябре 2023 года

Прогноз магнитных бурь: что ждать в ноябре 2023 года Евгения КомароваНачало ноября 2023 года обещает быть периодом неустойчивой геомагнитной обстановки, предупреждают специалисты.

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