В Белгородской области подсчитали количество пострадавших храмов

20 храмов Белгородской области пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ, часть из них были полностью разрушены, заявил представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко 4 мая, сообщает РИА Новости.
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