Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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США меняют Украину на Израиль, Тайвань и Южную Америку

Спецпредставитель президента США Трампа по Украине Кит Келлог признал, что ради прекращения войны на Украине факт потери киевским режимом территорий будет признан, но Вашингтону не обязательно признавать суверенитет России над этими территориями.

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