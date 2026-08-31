Происшествия
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Происшествия

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В Мелитополе сотрудники полиции оперативно раскрыли грабёж

В дежурную часть УМВД России «Мелитопольское» обратился местный житель с заявлением о том, что его ограбил неизвестный, отняв золотое кольцо, стоимостью 9 тысяч рублей.

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