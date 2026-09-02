СК: против журналистки Котрикадзе возбуждено второе уголовное дело

В отношении журналистки телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) завели второе уголовное дело — об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.