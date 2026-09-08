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«Ценю Довлатова за юмор и несовершенных персонажей»: французская писательница Мелисса Да Коста — о нас и о себе

«Ценю Довлатова за юмор и несовершенных персонажей»: французская писательница Мелисса Да Коста — о нас и о себе

Мелисса Да Коста пишет о самых тёмных страницах жизни — болезни Альцгеймера, утрате, одиночестве — так, что её романы называют терапевтическими, а тиражи давно перевалили за шесть миллионов.

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