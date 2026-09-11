Эксперт Родионов считает Иран причиной временного скачка цен на нефть

Мировой рынок нефти вновь оказался в зоне повышенной турбулентности. Цена Brent поднялась выше отметки в 100 долларов за баррель на фоне нового витка конфликта вокруг Ирана и перебоев с поставками через ключевые маршруты Персидского залива.
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