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Профессор опроверг эффективность распространенного средства профилактики простуды

Профессор опроверг эффективность распространенного средства профилактики простуды

Употребление чеснока для профилактики простуды не имеет доказательной базы об эффективности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замдиректора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Михаил Хвостов.

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