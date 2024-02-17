Мифы о правильном питании, в которые многие продолжают упорно верить

Иногда невольно становишься свидетелем ситуации, когда кто-то отказывается даже пытаться переходить на более грамотный рацион только потому, что его постулаты кажутся слишком уж аскетическими: «И этого в вашем ЗОЖ нельзя, и того нельзя - так уж лучше я по-старинке!» Данный материал попробует отделить зёрна от плевел и расскажет, какие именно якобы доктрины правильного питания чаще всего трактуются неверно.