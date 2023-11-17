Вахтанговцы подписали с Китаем договор на троих

С большой пользой для своего театра провел время на Культурном форуме в Петербурге Кирилл Крок. В пресс-центре Главного штаба Эрмитажа он подписал трехстороннее соглашение между Пекинской академией драмы, где учатся 3000 студентов по огромному количеству творческих дисциплин, и Театром им.