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Вахтанговцы подписали с Китаем договор на троих

Вахтанговцы подписали с Китаем договор на троих

С большой пользой для своего театра провел время на Культурном форуме в Петербурге Кирилл Крок. В пресс-центре Главного штаба Эрмитажа он подписал  трехстороннее соглашение между Пекинской академией драмы, где учатся 3000 студентов по огромному количеству творческих дисциплин, и Театром им.

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