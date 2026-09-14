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Царьград

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Мать бойца СВО раскрыла ужасы пыток сына в плену ВСУ: "Ноги изуродованы, всё сожжено"

Мать бойца СВО раскрыла ужасы пыток сына в плену ВСУ: "Ноги изуродованы, всё сожжено"

Он считался погибшим. Мать бойца СВО раскрыла детали пыток сына в плену украинских военных.История Александра — бойца специальной военной операции, которого почти девять месяцев считали погибшим, потрясает своей драматичностью и силой человеческого духа.

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