Кадры задержания Гершковича на встрече с представителем предприятия ОПК

РЕН ТВ публикует эксклюзивные кадры задержания корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича и запись его разговора с представителем "Уралвагонзавода", у которого он пытался выведать информацию о работе организации, выпускающего и ремонтирующего военную технику.
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