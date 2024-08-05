Кадры задержания Гершковича на встрече с представителем предприятия ОПК

РЕН ТВ публикует эксклюзивные кадры задержания корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича и запись его разговора с представителем "Уралвагонзавода", у которого он пытался выведать информацию о работе организации, выпускающего и ремонтирующего военную технику.