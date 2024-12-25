Юрист Виноградов напомнил о всевозможных льготах для пенсионеров

В России пенсионеры имеют право на ряд льгот и освобождений от некоторых обязательных платежей. Об этом в интервью RT рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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