В результате сброса взрывчатки с БПЛА в Донецке пострадала женщина

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённом нацистскими формированиями киевского режима атакующем манёвре, в ходе которого боевики задействовали БПЛА.
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