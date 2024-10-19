Письменные доказательства изучили в суде по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

На суде по делу Шеломенцева несколько раз упомянули строительство путепровода на Новом рынке Письменные доказательства закончили изучать в суде по делу вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взяток.