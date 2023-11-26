Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: в Киевской области отключили магистральные ЛЭП

Магистральные линии электропередачи отключены на территории Киевской области Украины. Об этом в эфире местного телеканала "Рада" сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий.
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