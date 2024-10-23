Учёные впервые смогли восстановить зрение с помощью импланта

Компания Science Corporation, разработчик технологий интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), объявила о многообещающих предварительных результатах клинических испытаний своего имплантата сетчатки Prima, сообщает издание MassDevice.
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