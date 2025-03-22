Депутат Гаврилов рассказал, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

МОСКВА, 22 марта, ФедералПресс. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов раскрыл условия, при которых размер пенсии может достигать 100 тысяч рублей.
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