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Журнал «Профиль»

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Винсент Д`Онофрио получил роль магната в сериале Оскара Айзека "Римлянин"

Винсент Д`Онофрио получил роль магната в сериале Оскара Айзека "Римлянин"

Винсент Д`Онофрио, известный по роли Кингпина в сериале "Сорвиголова: Рожденный заново" воплотит на экране влиятельного спортивного промоутера в новой многосерийной драме о казино The Roman ("Римлянин") от Netflix.

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