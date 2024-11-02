Терапевт Тэн: с осенней хандрой помогут справиться жирная рыба, орехи, шоколад и бананы

Специалист назвала продукты, улучшающие эмоциональное состояние Улучшить эмоциональное состояние и поддержать организм в осенний период помогут жирная рыба, орехи, шоколад, а также бананы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тэн.
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