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В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников. Свои "метр на два", наверно "нашли"!

В Боготе прошла акция протеста родственников пропавших на Украине наемников. Свои "метр на два", наверно "нашли"!

Родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе, передает корреспондент РИА Новости.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Да и хрен на них...
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