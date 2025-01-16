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Царьград

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Байден: США, а не Китай, должны лидировать в развитии искусственного интеллекта

Байден: США, а не Китай, должны лидировать в развитии искусственного интеллекта

Президент США Джо Байден в прощальном обращении заявил, что Америка, а не Китай, должна возглавить мировое развитие искусственного интеллекта.

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