Starship на финишной прямой: после замены двигателей Super Heavy доставили на стартовую площадку

Запуск ожидается 24 июляSpaceX вернула ускоритель Super Heavy Booster 20 на стартовую площадку Pad 2 в Starbase (Техас), где ему предстоит пройти финальные предстартовые испытания перед 13-м испытательным полетом Starship.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии