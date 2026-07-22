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Starship на финишной прямой: после замены двигателей Super Heavy доставили на стартовую площадку

Starship на финишной прямой: после замены двигателей Super Heavy доставили на стартовую площадку

Запуск ожидается 24 июляSpaceX вернула ускоритель Super Heavy Booster 20 на стартовую площадку Pad 2 в Starbase (Техас), где ему предстоит пройти финальные предстартовые испытания перед 13-м испытательным полетом Starship.

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