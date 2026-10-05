Досрочная пенсия для педагогов: Отделение СФР по Тверской области подвело итоги

В Тверской области более 11 600 педагогов воспользовались правом на досрочную пенсию. Отделение Социального фонда России по Тверской области досрочно оформило пенсию для более чем 11 600 работников сферы образования.
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