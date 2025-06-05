Северокорейский ПК с примесью чехословацкого VZ. 52: пулемёт Type 73

Type 73 Введение КНДР редко выделялась среди других стран своим вооружением, в первые два десятилетия своего существования «своего» вооружения было не так уж и много, но пулемёт Type 73 является, скажем так, исключением.
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