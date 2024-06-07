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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дирк Новицки: «Лука Дончич был бы в порядке в наше время. Он приспособился бы к любому стилю»

Легендарный форвард ответил на вопрос Шакила О’Нила о том, смог ли бы защитник «Далласа» играть в более раннюю эпоху баскетбола.

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