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17 способов подачи, от которых гости достают телефоны раньше, чем берут вилки

17 способов подачи, от которых гости достают телефоны раньше, чем берут вилки

Вы когда-нибудь получали сорбет в половине винной бутылки? Или букет, который нужно не нюхать, а есть? А сыр, торжественно выехавший к вам на мясницком ноже?  .

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